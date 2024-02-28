Врач Соломатина предупреждает об опасностях употребления квашеной капусты для людей старше 50 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что хотя квашеная капуста богата вкусом и полезными элементами, она может вызывать метеоризм и вздутие у тех, кто не привык к большому употреблению клетчатки.
Недостаточное употребление капусты может изменить микробиом кишечника, вызвав дисбаланс полезных бактерий и приводя к неприятным ощущениям в животе.
Соломатина рекомендует постепенно вводить капусту в рацион, уменьшая риск возникновения патогенных процессов, сообщает Вечерняя Москва.
В США могли следить за Путиным через смартфоны помощников
Таргетированная реклама в смартфонах помогала спецслужбам США следить за президентом России.
Ученые из Китая выявили биомаркеры, способные предсказать появление деменции за 10 лет до проявления симптомов
В настоящее время не существует эффективных лекарств от деменции, но ранняя диагностика может замедлить ее развитие и улучшить прогноз.
Кардиолог Видяскин предоставил советы о том, как избежать тромбов во время длительных перелетов
По мнению кардиолога Игоря Видяскина, регулярная разминка во время полета является ключевой мерой для поддержания здоровья. Рекомендации включают прогулки по салону каждый час, выполнение упражнений для ног и использование компрессионных чулков.
Продажи летних туров в России значительно выросли на 20-50%
Бронирования на период апрель-октябрь уже превысили показатели прошлого года в 2,1 раза, с некоторыми агрегаторами отмечающими четырехкратный рост спроса.