Врач Соломатина предупреждает об опасностях употребления квашеной капусты для людей старше 50 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина отмечает, что хотя квашеная капуста богата вкусом и полезными элементами, она может вызывать метеоризм и вздутие у тех, кто не привык к большому употреблению клетчатки.

Недостаточное употребление капусты может изменить микробиом кишечника, вызвав дисбаланс полезных бактерий и приводя к неприятным ощущениям в животе.

Соломатина рекомендует постепенно вводить капусту в рацион, уменьшая риск возникновения патогенных процессов, сообщает Вечерняя Москва.