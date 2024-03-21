Российский проект "Бюро 1440" занялся созданием терминала лазерной связи для спутников

Российское "Бюро 1440" ведет разработку инновационного проекта — терминала космической лазерной связи. Этот проект предполагает создание модулей, использующих инфракрасный свет и призванных обеспечить более высокую скорость передачи данных и экономию энергии.
Планируется размещение таких модулей на спутниках с целью предоставления интернет-услуг.
Компания рассчитывает на успешное завершение работ и начало предоставления услуг с 2027 года. Это направление развития технологий уже получило подтверждение со стороны NASA, Starlink и других компаний, проводящих эксперименты в этой области. Использование инфракрасных лучей вместо радиоволн и оптико-механических модулей позволит улучшить доступ пользователей к сети интернет в будущем, сообщает NVL.
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