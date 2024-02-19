В России создадут конвейерное производство тяжелых моделей спутников

Глава "Роскосмоса" заявил, что планируется потратить около 50 миллиардов рублей для организации конвейера по производству спутников массой до полутонны, об этом сообщил лично Юрий Борисов, гендиректор государственной корпорации.

В России уже есть предприятие «Решетнев», где производят подобное оборудование для дистанционного зондирования Земли, но его масса не превышает более 100 килограмм.

Борисов отметил, что можно с помощью новейших конвейерных технологий создавать более тяжёлые спутники. Можно совместить два типа сборки: основные панели на конвейере, а целый спутник на стапелях.

В данном важном для государства проекте также участвуют "Росатом", российские и белорусские компании, специализирующиеся на космической технике.