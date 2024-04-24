Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.04.2024 : 93,2918
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.04.2024 : 99,5609
Ученые ЛЭТИ разработали специальную камеру для разработки и тестирования спутников
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:43

Ученые ЛЭТИ разработали специальную камеру для разработки и тестирования спутников

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали инновационную ТЕМ-камеру для тестирования и совершенствования малых космических спутников, предназначенных для связи.

Эта камера обеспечивает контроль основных характеристик антенн спутника, что определяет надежность связи, и при этом стоит значительно меньше аналогов на рынке. Использование камеры позволяет избежать зависимости от дорогостоящих иностранных комплектующих и сложных измерителей, что особенно актуально из-за санкций.

Разработка выполнена в рамках программы развития "Приоритет 2030", что делает ее перспективной для научных организаций и предприятий, участвующих в космических проектах, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org/NASA's Marshall Space Flight Center (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License)

Мир

Запад считает, что помощь США никак не поможет положению ВСУ

Запад считает, что помощь США никак не поможет положению ВСУ

Максимум, что можно сделать – только слегка укрепить ресурсы Киева.

Читать полностью
Парализованный мужчина в Китае смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов

Парализованный мужчина в Китае смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов

Китайский ученый в возрасте 76 лет смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов, вживленных в его мозг.

Читать полностью

Общество

В РАН заявили о работе над созданием госпрограммы по новым антибиотикам

В РАН заявили о работе над созданием госпрограммы по новым антибиотикам

Российская академия наук (РАН) под предводительством президента Геннадия Красникова заявила о работе над созданием государственной программы по новым антибиотикам.

Читать полностью
Ученые разработали новый алгоритм для выявления границ клеток для улучшения диагностики рака

Ученые разработали новый алгоритм для выявления границ клеток для улучшения диагностики рака

Научный сотрудник Южного федерального университета Дарья Рошаль совместно с российскими и французскими коллегами, разработала новый алгоритм для выявления границ клеток, что будет способствовать улучшению диагностики рака.

Читать полностью

Новости