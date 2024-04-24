Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали инновационную ТЕМ-камеру для тестирования и совершенствования малых космических спутников, предназначенных для связи.

Эта камера обеспечивает контроль основных характеристик антенн спутника, что определяет надежность связи, и при этом стоит значительно меньше аналогов на рынке. Использование камеры позволяет избежать зависимости от дорогостоящих иностранных комплектующих и сложных измерителей, что особенно актуально из-за санкций.

Разработка выполнена в рамках программы развития "Приоритет 2030", что делает ее перспективной для научных организаций и предприятий, участвующих в космических проектах, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org/NASA's Marshall Space Flight Center (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License)