В МАИ разработан двигатель высокой частоты для низкоорбитальных спутников связи и навигации

Используемые электроды из углерод-углеродного композиционного материала обеспечивают долгосрочную работу двигателя.
Этот тип двигателя наиболее подходит для малых спутников на высотах от 250 до 300 километров. Расчетное время работы двигателя составляет 28 тысяч часов, что позволяет спутникам оставаться на орбите более трех лет. Он способен эффективно справляться с атмосферным сопротивлением, что позволяет значительно увеличить срок активного существования низкоорбитальных спутников. Установка работает на ксеноне или криптоне, а использование углерод-углеродного композита для электродов обеспечивает стабильность и устойчивость к эрозии, сообщает ТАСС.
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