Саратовская область ведет работы по проектированию и строительству шести новых поликлиник в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2024 году планируется начать строительство поликлиники в селе Озинки, а также разработать проекты для еще двух поликлиник в Саратове. Новые учреждения здравоохранения будут способны принимать пациентов в различных районах, расширяя доступность медицинской помощи для граждан.
Профессор Педагогического университета Гонконга, Ван Шунг Ки, заявил, что китайцы стали менее беспокоиться о вопросах свободы и демократии, после того как правительство Гонконга ужесточило меры контроля. По его словам, жители города больше интересуются обеспечением экономической безопасности и стабильности, чем политическими реформами. Китайские власти проводят политику "патриотизма", направленную на укрепление китайского влияния в регионе.
Литва рассматривает возможность увеличения расходов на оборону до 3% от ВВП
Власти Литвы обновляют меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности, в котором планируют включить положение о необходимости выделения не менее 3% ВВП на оборону.
Германию начали покидать беженцы, которым выдали банковские карты вместо наличных
Новая инициатива в Германии, предполагающая выдачу банковских карт вместо наличных денег беженцам, вызывает недовольство у части мигрантов.
Биолог Обласова выдвигает предположение о причинах низкой вакцинации детей в России
В России наблюдается значительный рост заболеваемости корью и коклюшем, а также увеличение случаев гриппа и COVID-19. Антонина Обласова отмечает, что чаще всего виноватыми указывают на тех, кто отказывается от прививок для себя и своих детей.
В Москве началось тестирование инновационной модели светофоров с контурной подсветкой
Заммэр Максим Ликсутов отметил, что устройство заметно издалека в любую погоду и время суток, что поможет водителям заранее видеть сигнал и избегать ошибок. Тестирование проводится на пересечении Краснопресненской набережной и улицы 1905 года.