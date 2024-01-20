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Саратовская область строит шесть новых поликлиник
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:41

Саратовская область строит шесть новых поликлиник

Саратовская область ведет работы по проектированию и строительству шести новых поликлиник в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2024 году планируется начать строительство поликлиники в селе Озинки, а также разработать проекты для еще двух поликлиник в Саратове. Новые учреждения здравоохранения будут способны принимать пациентов в различных районах, расширяя доступность медицинской помощи для граждан.

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