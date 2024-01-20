Саратовская область ведет работы по проектированию и строительству шести новых поликлиник в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В 2024 году планируется начать строительство поликлиники в селе Озинки, а также разработать проекты для еще двух поликлиник в Саратове. Новые учреждения здравоохранения будут способны принимать пациентов в различных районах, расширяя доступность медицинской помощи для граждан.

Профессор Педагогического университета Гонконга, Ван Шунг Ки, заявил, что китайцы стали менее беспокоиться о вопросах свободы и демократии, после того как правительство Гонконга ужесточило меры контроля. По его словам, жители города больше интересуются обеспечением экономической безопасности и стабильности, чем политическими реформами. Китайские власти проводят политику "патриотизма", направленную на укрепление китайского влияния в регионе.