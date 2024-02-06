В Саранске пассажирский самолет Superjet 100 (SSJ-100) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при рулежке. В лайнере находились 87 пасажиров и экипаж. Следственный комитет начал проверку. Самолет совершал полет по маршруту Шереметьево - Саранск.
Пророссийского священника Евгения высылают из Эстонии
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) пострадал за СВО.
Министр финансов Германии признал бедность ФРГ
Германия становится беднее, признал 5-го февраля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии, организованном агентством Bloomberg.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.