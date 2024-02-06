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Аэропорт в Саранске закрыли после ЧП с самолетом
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 5:52

Аэропорт в Саранске закрыли после ЧП с самолетом

В Саранске пассажирский самолет Superjet 100 (SSJ-100) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при рулежке. В лайнере находились 87 пасажиров и экипаж. Следственный комитет начал проверку. Самолет совершал полет по маршруту Шереметьево - Саранск.

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