Германская IT-компания SAP продолжает планомерно уходить с отечественного рынка. Сегодня РБК сообщает о письме клиентам от российской «дочки» SAP, САП СНГ, что та с 20 марта закроет российскому бизнесу доступ к своим облачным ресурсам.
Компания любезно просит своих клиентов из России выгрузить данные из облака SAP. Также предлагает разорвать сотрудничество досрочно, не дожидаясь даты 20 марта. Убытки в €350 млн в компании уже оценили как результат ухода с российского и белорусского рынков после санкций.
SAP - крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса: систем управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM), - пишет РБК, у которой оказалось письмо SAP.
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