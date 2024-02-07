Германская IT-компания SAP продолжает планомерно уходить с отечественного рынка. Сегодня РБК сообщает о письме клиентам от российской «дочки» SAP, САП СНГ, что та с 20 марта закроет российскому бизнесу доступ к своим облачным ресурсам.

Компания любезно просит своих клиентов из России выгрузить данные из облака SAP. Также предлагает разорвать сотрудничество досрочно, не дожидаясь даты 20 марта. Убытки в €350 млн в компании уже оценили как результат ухода с российского и белорусского рынков после санкций.

SAP - крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса: систем управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM), - пишет РБК, у которой оказалось письмо SAP.

Бывшие сотрудники российского подразделения SAP создали в России ООО «Лаб СП» в декабре 2022 года, уточняет "Коммерсантъ".