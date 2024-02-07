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IT-компания SAP прекращает работу с Россией
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:19

IT-компания SAP прекращает работу с Россией

Германская IT-компания SAP продолжает планомерно уходить с отечественного рынка. Сегодня РБК сообщает о письме клиентам от российской «дочки» SAP, САП СНГ, что та с 20 марта закроет российскому бизнесу доступ к своим облачным ресурсам.

Компания любезно просит своих клиентов из России выгрузить данные из облака SAP. Также предлагает разорвать сотрудничество досрочно, не дожидаясь даты 20 марта. Убытки в €350 млн в компании уже оценили как результат ухода с российского и белорусского рынков после санкций.

SAP - крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса: систем управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM), - пишет РБК, у которой оказалось письмо SAP.

Бывшие сотрудники российского подразделения SAP создали в России ООО «Лаб СП» в декабре 2022 года, уточняет "Коммерсантъ".

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