Издание Financial Times опубликовало статью, в которой авторы сообщают об удивлении властей Запада отношению России к санкциям. Устойчивость, с которой РФ выдержала испытания, шокировала политиков.
- Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций может привести к катастрофическому спаду, - говорится в публикации.
Также авторы подчеркнули, что Кремль смог выйти из рецессии, оставив попытки Запада ограничить доходы от продажи энергоносителей без особого внимания. Венгрия уже отметила, что 13-й пакет санкций выглядит неубедительно на фоне сложившейся ситуации.
Вашингтон не хочет прямо отвечать про сбитый Ил-76
В Вашингтоне в ответ на вопрос о сбитом Ил-76 с украинскими пленными только хамят и отвечают российским журналистам вопросом на вопрос.
"Рособоронэкспорт" скоро удивит новыми разработками
Отечественная "оборонка" не только успешно справляется с огромным госзаказом в условиях СВО и санкций, но и умудряется торговать своей продукцией через "Рособоронэкспорт" с иностранными партнерами.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.