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Санкции не действуют: устойчивость России шокирует Запад
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:11

Санкции не действуют: устойчивость России шокирует Запад

Издание Financial Times опубликовало статью, в которой авторы сообщают об удивлении властей Запада отношению России к санкциям. Устойчивость, с которой РФ выдержала испытания, шокировала политиков.

- Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций может привести к катастрофическому спаду, - говорится в публикации.

Также авторы подчеркнули, что Кремль смог выйти из рецессии, оставив попытки Запада ограничить доходы от продажи энергоносителей без особого внимания. Венгрия уже отметила, что 13-й пакет санкций выглядит неубедительно на фоне сложившейся ситуации.

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