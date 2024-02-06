Издание Financial Times опубликовало статью, в которой авторы сообщают об удивлении властей Запада отношению России к санкциям. Устойчивость, с которой РФ выдержала испытания, шокировала политиков.

- Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций может привести к катастрофическому спаду, - говорится в публикации.

Также авторы подчеркнули, что Кремль смог выйти из рецессии, оставив попытки Запада ограничить доходы от продажи энергоносителей без особого внимания. Венгрия уже отметила, что 13-й пакет санкций выглядит неубедительно на фоне сложившейся ситуации.