Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.12.2023 : 91,7062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.12.2023 : 100,5113
Санкции не действуют: эксперты рассказали о главной причине провала санкций против РФ
  1. Главная
  2. Страна
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:57

Санкции не действуют: эксперты рассказали о главной причине провала санкций против РФ

Стойкость России к западным санкциям назвали «ловушкой большой страны» - так объяснила журналистам глава Центра исследований международной макроэкономики Дарья Ушкалова. Подробности она указала в статье для вестника Института экономики РФ.

Принцип действия достаточно простой: по словам эксперта, компенсацию за ограничение поставок берет на себя ожидаемый рост цен на тот или иной ресурс, ведь крупная страна занимает значимое место на рынке. В результате все действия санкций рождают обратный эффект, обеспечивают провал санкций и отсутствие ущерба для страны.

Дарья Ушкалова таже подчеркнула, что для поддержания уверенности России не стоит останавливаться и ограничиваться ростом цен на экспорт. Необходимо подумать над расширением рынка сбыта отечественной продукции.

Мир

Сколько Нидерланды отдадут Украине в 2024 году: решение о первом транше озвучено

Сколько Нидерланды отдадут Украине в 2024 году: решение о первом транше озвучено

Уже названа конкретная сумма, которую получит Киев в рамках помощи.

Читать полностью
Испания побила собственные рекорды по приобретению зерна у России

Испания побила собственные рекорды по приобретению зерна у России

Купленный объем продукции стал максимальным за последние 11 лет.

Читать полностью

Общество

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Эксперты рассказали, с каким пробегом лучше покупать автомобиль

Выбирая подержанный автомобиль, важно учитывать не только его пробег, но и другие факторы, советуют эксперты с портала njcar. ru.

Читать полностью
В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

В ГИБДД раскрыли 6 смертельных ошибок при зимнем вождении

Интенсивные снегопады и образование наледи в начале зимы могут создать трудности для водителей, особенно для тех, кто не имеет достаточного опыта вождения в зимних условиях.

Читать полностью

Новости