Стойкость России к западным санкциям назвали «ловушкой большой страны» - так объяснила журналистам глава Центра исследований международной макроэкономики Дарья Ушкалова. Подробности она указала в статье для вестника Института экономики РФ.

Принцип действия достаточно простой: по словам эксперта, компенсацию за ограничение поставок берет на себя ожидаемый рост цен на тот или иной ресурс, ведь крупная страна занимает значимое место на рынке. В результате все действия санкций рождают обратный эффект, обеспечивают провал санкций и отсутствие ущерба для страны.

Дарья Ушкалова таже подчеркнула, что для поддержания уверенности России не стоит останавливаться и ограничиваться ростом цен на экспорт. Необходимо подумать над расширением рынка сбыта отечественной продукции.