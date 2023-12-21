Стойкость России к западным санкциям назвали «ловушкой большой страны» - так объяснила журналистам глава Центра исследований международной макроэкономики Дарья Ушкалова. Подробности она указала в статье для вестника Института экономики РФ.
Принцип действия достаточно простой: по словам эксперта, компенсацию за ограничение поставок берет на себя ожидаемый рост цен на тот или иной ресурс, ведь крупная страна занимает значимое место на рынке. В результате все действия санкций рождают обратный эффект, обеспечивают провал санкций и отсутствие ущерба для страны.
Дарья Ушкалова таже подчеркнула, что для поддержания уверенности России не стоит останавливаться и ограничиваться ростом цен на экспорт. Необходимо подумать над расширением рынка сбыта отечественной продукции.
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