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Еще одна попытка напугать: ЕС готовит очередные пакеты санкций против РФ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:33

Еще одна попытка напугать: ЕС готовит очередные пакеты санкций против РФ

Новые пакеты санкций против России скоро поступят в распоряжение представителей стран-членов Евросоюза. Об этом рассказал депутат Европарламента Томаш Здеховски. Сейчас проходит разработка 13-го и 14-го пакетов, говорит политик.

- Их очень скоро представят странам-членам, - сообщил Здеховски.

По словам евродепутата Яны Тоом, инициатива о принятии санкции практически наверняка будет исходить о прибалтийских стран. Однако она подчеркивает, что успех от таких мер весьма сомнителен.

- Санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит, - подчеркнула Тоом.

Напомним, что совсем недавно был принят 12-й пакет санкций.

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