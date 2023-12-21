Новые пакеты санкций против России скоро поступят в распоряжение представителей стран-членов Евросоюза. Об этом рассказал депутат Европарламента Томаш Здеховски. Сейчас проходит разработка 13-го и 14-го пакетов, говорит политик.
- Их очень скоро представят странам-членам, - сообщил Здеховски.
По словам евродепутата Яны Тоом, инициатива о принятии санкции практически наверняка будет исходить о прибалтийских стран. Однако она подчеркивает, что успех от таких мер весьма сомнителен.
- Санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит, - подчеркнула Тоом.
Напомним, что совсем недавно был принят 12-й пакет санкций.
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