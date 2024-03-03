Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 91,3336
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 98,7225
В Санкт-Петербурге и Ленобласти обезврежены беспилотники
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:54

В Санкт-Петербурге и Ленобласти обезврежены беспилотники

Вчера, 2 марта Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке дронов. Украинский Беспилотник около 6 утра взорвался не Пискаревском проспекте города, в результате чего были выбита стекла в несокльких многоэтажках. Очевидцы сообщают об, очень сильном хлопке ранним утром. Несколько человек обратились к медикам. Жители пострадавших квартир были временно размещены в детском саду.

Вечером того же дня, примерно в 19.30 в Ленинградской области несколько объектов, предположительно, украинские БПЛА, были сбиты средствами ПВО России в Ломоносовском районе над Финским заливом и берегом. Ближайший стратегический объект к месту происшествия находится порт Бронка.

Мир

Макрон внес еще больший раскол между странами по вопросам Украины

Макрон внес еще больший раскол между странами по вопросам Украины

Президент Франции говорил об отправке войск в качестве военной поддержки.

Читать полностью
На Западе находится 300 миллиардов замороженных активов РФ

На Западе находится 300 миллиардов замороженных активов РФ

Действия с замороженными активами России должны иметь чёткое и конкретное юридическое обоснование, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Читать полностью

Общество

Стартует новая государственная программа для подготовки управленцев среди участников СВО

Программа « Время героев» это государственная программа, заключающееся в подготовке управленческих кадров из участников СВО, которые будут занимать позиции в государственной и муниципальной власти.

Читать полностью
К 2025 году в России построят 29 детских больниц

К 2025 году в России построят 29 детских больниц

В России смертность среди младенцев упала на 50%, а смертность среди детей постарше более чем на 50%, данные привела зам министра здравоохранения Евгения Котова.

Читать полностью

Новости