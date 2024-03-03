Вчера, 2 марта Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке дронов. Украинский Беспилотник около 6 утра взорвался не Пискаревском проспекте города, в результате чего были выбита стекла в несокльких многоэтажках. Очевидцы сообщают об, очень сильном хлопке ранним утром. Несколько человек обратились к медикам. Жители пострадавших квартир были временно размещены в детском саду.
Вечером того же дня, примерно в 19.30 в Ленинградской области несколько объектов, предположительно, украинские БПЛА, были сбиты средствами ПВО России в Ломоносовском районе над Финским заливом и берегом. Ближайший стратегический объект к месту происшествия находится порт Бронка.
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