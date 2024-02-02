Чиновница США, помощница главы Минфина и автор антироссийских санкций, уходит работать в частный сектор со своего поста, - пишет агентство Bloomberg.
В своё время, чтобы заручиться поддержкой других государств, чиновница объездила 25 стран, проявляя инициативу в вопросе экономической борьбы с нашей страной.
На место Розенберг приходит другая сотрудница, Анна Моррис, которая ранее занималась вопросами Ирана и Китая.
Президент США Байден странно пошутил про свой возраст
Президент США Джо Байден снова неудачно пошутил. В этот раз над своим возрастом.
В Братиславе 30 тыс. протестующих вышли на улицы
Поводом для многотысячных протестов, организованных партиями либеральной оппозиции Словакии, которые уже охватили примерно 20 городов страны, стали действия нового премьер министра Словакии.
Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве
Такую идею озвучили несколько депутатов Госдумы.
Ипотека на вторичное жилье в России сократилась в 2023 году
На это повлияла высокая стоимость кредита, говорят эксперты.