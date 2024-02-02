Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.02.2024 : 90,2299
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.02.2024 : 97,4009
Автор санкций США Элизабет Розенберг ушла в отставку
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:59

Автор санкций США Элизабет Розенберг ушла в отставку

Чиновница США, помощница главы Минфина и автор антироссийских санкций, уходит работать в частный сектор со своего поста, - пишет агентство Bloomberg.

В своё время, чтобы заручиться поддержкой других государств, чиновница объездила 25 стран, проявляя инициативу в вопросе экономической борьбы с нашей страной.

На место Розенберг приходит другая сотрудница, Анна Моррис, которая ранее занималась вопросами Ирана и Китая.

Мир

Президент США Байден странно пошутил про свой возраст

Президент США Байден странно пошутил про свой возраст

Президент США Джо Байден снова неудачно пошутил. В этот раз над своим возрастом.

Читать полностью
В Братиславе 30 тыс. протестующих вышли на улицы

В Братиславе 30 тыс. протестующих вышли на улицы

Поводом для многотысячных протестов, организованных партиями либеральной оппозиции Словакии, которые уже охватили примерно 20 городов страны, стали действия нового премьер министра Словакии.

Читать полностью

Общество

Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве

Служить до 50 лет: в Госдуме предложили новые корректировки к закону о призыве

Такую идею озвучили несколько депутатов Госдумы.

Читать полностью
Ипотека на вторичное жилье в России сократилась в 2023 году

Ипотека на вторичное жилье в России сократилась в 2023 году

На это повлияла высокая стоимость кредита, говорят эксперты.

Читать полностью

Новости