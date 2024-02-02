Чиновница США, помощница главы Минфина и автор антироссийских санкций, уходит работать в частный сектор со своего поста, - пишет агентство Bloomberg.

В своё время, чтобы заручиться поддержкой других государств, чиновница объездила 25 стран, проявляя инициативу в вопросе экономической борьбы с нашей страной.

На место Розенберг приходит другая сотрудница, Анна Моррис, которая ранее занималась вопросами Ирана и Китая.