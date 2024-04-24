Хирург Александр Умнов отметил, что бутерброды с колбасой могут привести к ожирению и мочекаменной болезни. В колбасах содержится избыточное количество консервантов, соли и специй, которые могут негативно повлиять на организм, вызвав гастрит, повышение артериального давления, нарушение работы почек и даже развитие диабета.

Умнов также обращает внимание на состав самых дешевых видов колбасы, которая изготавливается из трухи и остатков животного, что может повлечь за собой различные заболевания, включая мочекаменную болезнь, и усилить набор лишних килограммов, особенно в сочетании с хлебом.

Эксперт сделал вывод, что регулярное употребление таких продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая ожирение и развитие хронических заболеваний, сообщает News.Ru.

Фото: openverse.org/Don & Janet Beasley (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License)