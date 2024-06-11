Президент Молдавии Майя Санду подписала вторником распоряжение о лишении государственных премий бывшего руководителя генерального штаба Игоря Горгана после публикаций в средствах массовой информации о его мнимых связях с разведывательной службой России.



Глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел на прошлой неделе предложил властям провести дополнительные проверки в министерстве обороны и в Службе информации и безопасности для выявления лиц, причастных к государственной измене.



Соответствующее заявление чиновник сделал по фону появившейся в средствах массовой информации информации о том, что бывший руководитель генерального штаба министерства обороны Молдавии якобы передавал информацию о приездах представителей оборонного ведомства Украины в Молдавию, которые закупали боевую технику и боеприпасы для украинских вооруженных сил.



Молдавские средства массовой информации, ссылаясь на появившуюся информацию, сообщают, что речь идет об Игоре Горгане, который занимал указанную должность с 2019 по 2021 год.



Позднее Служба информации и безопасности Молдавии подтвердила, что бывший руководитель генерального штаба министерства обороны республики участвует в скандале о государственной измене. Было отмечено, что, будучи в 2019 году премьер-министром, Санду сама санкционировала назначение Горгана на данную должность.



"Президент Республики Молдова утверждает: лишить господина Горгана государственных наград — медали "За военные заслуги", присужденной указом президента 14 июля 2006 года, ордена "Верность Родине" III степени, присужденного указом президента Республики Молдова от 1 сентября 2015 года", — отмечается в документе, опубликованном во вторник на веб-сайте главы Молдавии.



Распоряжение может быть оспорено в суде в течение 30 дней с даты уведомления.

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