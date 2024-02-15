Неизвестный чиновник из Венгрии отказался давать согласие на новый 13-й пакет антироссийских санкций, так как они коснутся более 200 физлиц и юридически зарегистрированных компаний России, Китая и др.
Ко всему прочему, существует две версии, почему Будапешт отклонил предложение о санкциях против российской стороны. Первая - из-за санкций против китайских компаний, которые необходимы венгерскому рынку. По другой версии - Венгрия не категорично дала отказ, а отстрочила его, чтобы подумать и проанализировать нынешние реалии в мире.
Напоминаем, Венгрия с самого начала СВО выступает против военной помощи Киеву, а также против введения санкций на ряд российских энергетических компаний.
Если Будапешт, по словам венгерских властей, разрешит перенаправлять вооружение через его территорию, он будет косвенно втянут в конфликт на Украине. Венгрия старается сохранять нейтралитет во всех санкционных и военных вопросах.
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