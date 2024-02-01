Обсуждение нового пакета санкций против нашей страны начнется 3 февраля в Еврокомиссии, сообщает Reuters. Ожидается, что речь пойдёт про противодействие возможностям обхода уже действующих санкций в отношении торговли товарами двойного назначения, которые могут быть использованы для военных целей. Также не исключено, что на импорт той или иной продукции также будет наложен запрет.

Тот факт, что экономика нашей страны, во многом ориентированная на экспорт, не только не разрушилась, а, напротив, получила новое развитие признали в минувшем декабре даже в Reuters. Попытки наказать, "задавить" и в результате "заставить страдать" россиян, с треском провалилась и это приводит западных экономистов в недоумение.

Налицо "эффект бумеранга", когда те, кто вводили санкции, сами получили удар по своей экономике. Неэффективность этих антироссийских ограничений уже давно увидели и в самой Европе, о чем ещё в ноябре заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, по мнению которого, экономика России оказалась устойчивой, и даже вышла на траекторию роста.