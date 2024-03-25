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Медицинский директор Данилов сообщил россиянам, на какие санатории следует обратить внимание
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:10

Медицинский директор Данилов сообщил россиянам, на какие санатории следует обратить внимание

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов рекомендует россиянам обратить внимание на санатории в Москве, Московской области и соседних регионах, где цены на номера экономкласса начинаются от 3,8 тыс. рублей за сутки. Он подчеркивает, что в этих местах активно развиваются и обновляются предложения для санаторного отдыха, с хорошим номерным фондом, медицинской базой и традиционными лечебными методами.

Для пожилых граждан в возрасте от 70 лет рекомендуется рассмотреть санатории в своих регионах. Тем, кто предпочитает отдых на юге России, стоит обратить внимание на санатории Краснодарского края, где цены в мае составляют около 4,5 тыс. рублей за сутки, а летом — 6 тыс. рублей.

Данилов отмечает, что Крым может быть более доступным вариантом для лечения заболеваний органов дыхания, особенно в июле, когда цены на номера экономсегмента составляют около 5 тыс. рублей за сутки. Проживание в санаториях Алтайского края, например, в Белокурихе, обойдется примерно 5,5 тыс. рублей в сутки в мае и 7,5 тыс. рублей летом.

Представитель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов отмечает, что санатории в Сочи и Кавминводах являются наиболее популярными в России, а также упоминает популярность санаториев в Алтайском крае и Татарстане, сообщает Центральная Служба Новостей.

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