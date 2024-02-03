Компания Samsung объявила, что их последний смартфон будет оснащен мощным аккумулятором

Samsung объявила о том, что их последний смартфон, Galaxy Z Flip 6, будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 4000 мАч, превосходящим текущую модель Galaxy Z Flip 5 с 3700 мАч. Согласно информации от GizmoChina, устройство может также получить двойную батарею с ячейками на 1097 и 2790 мАч, более крупные внешний и внутренний дисплеи, 50-мегапиксельную основную камеру, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и поддержку функции Galaxy AI. Официальный выход смартфона запланирован на конец лета текущего года, сообщает Российская Газета.
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