Политолог Самонкин призвал уйти от бюрократии в вопросе снабжения добровольческих формирований

Пришла пора отказаться от бюрократического подхода к вопросу снабжения российских подразделений, не входящих в структуру Минобороны РФ. Об этом заявил политолог, президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин.

Министр обороны Сергей Шойгу 1 марта утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами. Приказ был опубликован МО РФ.

"Приказываю: определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — гласит текст документа.

По словам политолога Юрия Самонкина, проблема обеспечения российских подразделений, принимающих участие в спецоперации, действительно сейчас является одной из наиболее актуальных. Эксперт напомнил о недавнем скандале вокруг прекращения поставок боеприпасов отрядам ЧВК "Вагнер", действующим на Бахмутском направлении.

"Как мы видим, недавняя ситуация вокруг отсутствия элементарных вооружений и поддержки у той же самой ЧВК "Вагнер", благодаря которой сейчас Российской Федерацией одерживаются победы в 2023 году, как раз выявила проблему того, что государство — и в частности Генштаб — не работает над проблемой обеспечения добровольцев всем необходимым обмундированием и соответствующей военной поддержкой. Это элементарная бюрократия, которая, как мне кажется, в данной ситуации должна быть вынесена на обсуждение на высшем уровне и о которой должно быть доложено президенту РФ", — считает эксперт.

По словам Самонкина, в подобных вопросах подразделения, не входящие в структуру МО, но отстаивающие интересы России в ходе СВО, должны обладать ровно теми же правами, что и кадровые военные.

"Они активно сейчас вносят огромный вклад в победу, рискуют жизнями именно на самых опасных участках фронта в зоне спецоперации. По сути дела, эти структуры играют огромную роль в стабилизации ситуации на фронте", — подчеркнул он.

Политолог призвал отказаться от бюрократического подхода к важнейшим вопросам, от решения которых напрямую зависят жизни российских бойцов. По его мнению, те, кто предпочитает игнорировать нужды защитников российских интересов, должны нести ответственность за свои действия.

"От этой бюрократии необходимо уходить, привлекать к очень строгой ответственности тех людей, которые саботируют поставки вооружений, патронов, обмундирования и военной техники для добровольцев и которые игнорируют призывы добровольцев — грубо говоря, нарушают права тех людей, которые идут [на фронт]", — добавил Самонкин.

Эксперт уверен: полумер в такой ситуации недостаточно — одними лишь приказами решить вопрос не выйдет.

"Мне кажется, здесь нужно менять, реформировать саму парадигму вооруженных сил в сторону как раз узаконивания этих подразделений, чтобы они получали льготы и все необходимое. Это вопрос федерального уровня, он давно созрел, необходимо об этом говорить, писать, обсуждать, ну и принимать соответствующие законодательные акты", — резюмировал он.

В целом решение Минобороны можно назвать несколько запоздалым, если учесть недавний громкий скандал вокруг снабжения отрядов ЧВК "Вагнер". Широкий резонанс вызвало видео, в котором артиллеристы "оркестра" рассказали, что оказались фактически отрезаны от поставок боеприпасов по линии Минобороны РФ. Они призывали ведомство возобновить снабжение, подчеркнув, что от этого напрямую зависят жизни личного состава и эффективность выполнения боевых задач в зоне СВО. После этого в Сети началась масштабная кампания #дайснарядывагнерам, за счет которой удалось привлечь внимание к проблеме и добиться возобновления поставок.