Не надо стесняться говорить о трудностях: Самонкин поддержал внимание Пригожина к проблемам участников спецоперации

Политолог Юрий Самонкин поддержал поездку бизнесмена Евгения Пригожина в Донбасс к участникам спецоперации, которые заявили о дефиците боеприпасов. Эксперт считает, что о проблемах не нужно молчать, их необходимо решать в кратчайшие сроки.

Ранее в Сети распространился ролик, где военнослужащие, предположительно сражающиеся на Украине в составе ЧВК "Вагнер", раскритиковали Генштаб ВС РФ за логистические ошибки и нехватку снарядов. По их мнению, провал руководства может привести к необоснованным потерям.

Позже в СМИ посчитали, что ролик был сделан украинскими спецслужбами или националистами. Журналисты попросили Пригожина, которого считают основателем ЧВК "Вагнер", прокомментировать слухи о возможном участии украинских националистов в создании материала. Бизнесмен опроверг эту информацию:

"Специально, чтобы ответить на Ваш вопрос, заехал к ребятам в землянки. Вы кого-нибудь здесь видели из украинских националистов? И я не увидел".

Однако предприниматель подтвердил наличие некоторых сложностей в обеспечении бойцов. Он заявил, что подход к снабжению подразделений на линии фронта должен быть серьезным:

"И отдельно парни просили передать, когда доберусь до нормального интернета. Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. А когда вытаскиваешь каждый день тела своих товарищей и последний раз их видишь, то боеприпасы очень нужны. И хочется, чтобы все шевелились и хоть как-то задумывались над тем, каково им там, на передовой".

Самонкин поддержал позицию Пригожина. Политолог уверен, что защитники Родины должны быть обеспечены всем необходимым, поэтому нет ничего постыдного в освещении проблем со снабжением:

"Здесь, мне кажется, пороть горячку не надо. Наоборот, стоит отреагировать на этот сигнал со стороны ЧВК "Вагнер". В Сирии они себя проявили очень достойно. Мне кажется, на Украине эта структура принесет еще больше пользы. Я за оказание нашим ребятам-героям поддержки по полной программе. Не надо стесняться говорить о тех проблемах, которые есть на передовой. Государство обязано решать их в кратчайшие сроки".

Спикер отметил, что проблем существует достаточно много и решать их надо оперативно. Он добавил, что помогать необходимо всем бойцам, которые сейчас находятся на передовой.

"Речь идет о поддержке всех российских бойцов, независимо от того, в каких подразделениях они служат, в том числе и о соответствующем снабжении", — подытожил Самонкин.

Подразделения ЧВК "Вагнер" ведут наступление на Бахмутском направлении. Успехи и тактика "музыкантов" вынудили украинское командование перебросить к городу большое количество техники и подразделений. По некоторым оценкам, группировка ВСУ близ населенного пункта насчитывает 60 тысяч солдат.