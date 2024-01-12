В ходе посадки пассажирский самолёт Як-42 в аэропорту Талаги (Архангельск) выехал за пределы взлётно-посадочной полосы.
Инцидент произошёл вечером в рамках рейса Амдерма 2 — Талаги, на борту находились 53 пассажира и 5 членов экипажа. Благодаря оперативной эвакуации все люди остались целы, и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал SHOT.
Происшествие повлекло за собой временное закрытие аэропорта, сообщает Росавиация.
В настоящее время следователи транспортной прокуратуры расследуют обстоятельства инцидента и выясняют его причины.
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