В ходе посадки пассажирский самолёт Як-42 в аэропорту Талаги (Архангельск) выехал за пределы взлётно-посадочной полосы.

Инцидент произошёл вечером в рамках рейса Амдерма 2 — Талаги, на борту находились 53 пассажира и 5 членов экипажа. Благодаря оперативной эвакуации все люди остались целы, и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал SHOT.

Происшествие повлекло за собой временное закрытие аэропорта, сообщает Росавиация.

В настоящее время следователи транспортной прокуратуры расследуют обстоятельства инцидента и выясняют его причины.