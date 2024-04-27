На аэродром в подмосковном Жуковском приземлился опытный образец импортозамещенного отечественного самолета Superjet-100 (SJ-100).
Он начнет подготовку к летным испытаниям, пишет РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию, входящую в "Ростех".
Отметим, что самолет разработал ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре.
Импортозамещенный SJ-100 пролетел до Жуковского около шести тысяч километров с посадкой в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске. Самолет прибыл на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова. После этого его перебазировали в авиационно-технический комплекс "Яковлева", где пройдет подготовку к выполнению программы летных испытаний.
Фото: flickr.com/SuperJet International (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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