Для оказания неотложной медицинской помощи одной из пассажирок самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" был вынужден развернуться в небе, чтобы вернуться в аэропорт вылета.

До вылета экипаж рейса U6-798 по маршруту Дубай (Аль-Мактум) - Москва (Домодедово) ждал пять часов с пассажирами на борту. Самолет приземлился в Домодедово в 05:01 мск, сообщает пресс-службе авиаперевозчика.