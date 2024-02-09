Для оказания неотложной медицинской помощи одной из пассажирок самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" был вынужден развернуться в небе, чтобы вернуться в аэропорт вылета.
До вылета экипаж рейса U6-798 по маршруту Дубай (Аль-Мактум) - Москва (Домодедово) ждал пять часов с пассажирами на борту. Самолет приземлился в Домодедово в 05:01 мск, сообщает пресс-службе авиаперевозчика.
Интервью журналиста из США с Путиным стало "информационной бомбой"
Беседу американского журналиста и президента России в первые часы после публикации посмотрели десятки миллионов американцев. Его уже назвали "интервью десятилетия".
Байден призвал США не бросать Киев
Свою точку зрения он высказал на на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру
Двухкомнатную служебную квартиру 82-летнему Каткову отдали власти Калининграда.
Финляндия: Границы с Россией будут закрыты до 14 апреля
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.