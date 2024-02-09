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Самолёт Дубай-Москва развернулся в воздухе
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:56

Самолёт Дубай-Москва развернулся в воздухе

Для оказания неотложной медицинской помощи одной из пассажирок самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" был вынужден развернуться в небе, чтобы вернуться в аэропорт вылета.

До вылета экипаж рейса U6-798 по маршруту Дубай (Аль-Мактум) - Москва (Домодедово) ждал пять часов с пассажирами на борту. Самолет приземлился в Домодедово в 05:01 мск, сообщает пресс-службе авиаперевозчика.

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