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Турнир по самбо имени Путина прошел в западной Африке
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:45

Турнир по самбо имени Путина прошел в западной Африке

24 февраля 2024 года Первый турнир по самбо имени Владимра Путина прошел в западной Африке, в столице страны Буркина-Фасо в городе Уагадугу. Соревнования организовали спортивная ассоциация самбо в сотрудничестве с ассоциацией "Африканская инициатива", сообщает газета Burkina24.

На татами соревновались спортсмены из Альянса государств Сахеля (AES), Буркина-Фасо, Мали, Нигера и России. Победу одержал Алира Абдул Малик из Буркина-Фасо. Целью меропрития было не только популяризация самбо в Африке, но и сближение русского и африканских народов.

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