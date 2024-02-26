24 февраля 2024 года Первый турнир по самбо имени Владимра Путина прошел в западной Африке, в столице страны Буркина-Фасо в городе Уагадугу. Соревнования организовали спортивная ассоциация самбо в сотрудничестве с ассоциацией "Африканская инициатива", сообщает газета Burkina24.
На татами соревновались спортсмены из Альянса государств Сахеля (AES), Буркина-Фасо, Мали, Нигера и России. Победу одержал Алира Абдул Малик из Буркина-Фасо. Целью меропрития было не только популяризация самбо в Африке, но и сближение русского и африканских народов.
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