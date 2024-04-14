Поваренная соль, кажущаяся безобидным продуктом, может содержать опасные пищевые добавки, например, ферроцианид калия (Е536), который применяется для улучшения внешнего вида и продолжительности хранения.
Врачи предупреждают, что при взаимодействии с горячими блюдами эта добавка может превратиться в ядовитую синильную кислоту, вызывая серьезные проблемы со здоровьем при передозировке. Первые симптомы отравления могут включать диарею, прыщи и дискомфорт в области печени и желчного пузыря.
Рекомендуется предпочитать натуральные альтернативы соли с добавкой Е536, такие как серая каменная, морская или гималайская соль, чтобы снизить риски здоровья. Эксперты отмечают, что данные о безопасности этой добавки при различных способах обработки продукта ограничены, и при нарушении технологии ее использования она может представлять серьезную угрозу, сообщает Doctorpiter.Ru.
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