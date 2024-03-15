Гастроэнтеролог Кристофер Дж. Дамман: переизбыток соли - путь к диабету

Кристофер Дж. Дамман, д. м.н., выдающийся врач-гастроэнтеролог из Вашингтона, предупреждает о серьезном риске для здоровья, связанном с избыточным потреблением соли.
По мнению специалиста, люди, употребляющие большое количество соли, сталкиваются с повышенным риском развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и других серьезных проблем. Научные исследования также подтверждают негативное воздействие соли на состав микробиома кишечника.
По словам Даммана, избыточное употребление соли приводит к снижению количества полезных микроорганизмов и ключевых метаболитов, отвечающих за снижение воспаления и поддержание нормального артериального давления. Он также отмечает, что значительная часть соли в рационе людей поступает из упакованных и обработанных продуктов.
Дамман подчеркивает, что повышенные уровни хлорида натрия в кале, вызванные изменениями в кишечном микробиоме, также тесно связаны с метаболическими нарушениями, включая диабет, жировую дистрофию печени и ожирение. В связи с этим он рекомендует сократить употребление соленых мясных изделий, чипсов, крекеров и магазинных соусов, а вместо этого включить в рацион пищу с низким содержанием натрия и сахара, богатую калием и клетчаткой, такую как бобы, орехи, семена, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ежедневная норма потребления соли не должна превышать пяти граммов в день. Однако у большинства людей средний уровень потребления соли составляет 10-11 граммов у мужчин и около восьми граммов у женщин, что существенно выше рекомендуемой нормы, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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