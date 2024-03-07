Врач Колесник подчеркнула важность контроля за употреблением соли

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, взрослый человек в среднем употребляет в два раза больше рекомендуемой нормы соли (11 грамм в день против менее пяти грамм). Врач-терапевт Этери Колесник разделила употребление соли на три категории: естественная соль, добавленная соль и "скрытая" соль — наиболее распространенная в обработанных продуктах.

Продукты с высоким содержанием "скрытой" соли включают хлеб, печенье, консервы, сыр, сухие завтраки, колбасные изделия и чипсы. Врач также отметила продукты и блюда с особенно высоким содержанием соли, такие как супы быстрого приготовления, азиатская кухня и шашлык.

Избыточное употребление соли может привести к повышению артериального давления и сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому контроль за потреблением соли особенно важен для пациентов с гипертонической болезнью, сообщает Вечерняя Москва.