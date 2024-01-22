Врач Ионов отмечает, что постоянное желание употреблять соленую пищу может быть связано с поражением ЦНС

Постоянное желание употреблять соленую пищу может указывать на нарушение водно-электролитного обмена или нехватку хлорида натрия в крови, что может привести к апатии, вялости и постоянной сонливости.
Терапевт Станислав Ионов подчеркивает важность соли для поддержания нормальной работы ЦНС, но предупреждает о возможных опасностях избытка соли, включая развитие различных заболеваний, таких как желчнокаменная болезнь или сахарный диабет. Дефицит соли также рассматривается как потенциальная причина поражения ЦНС и нарушения рефлекторной деятельности, подчеркивает специалист.
Ионов отмечает, что эти патологии часто являются наследственными, и на их наличие может также указывать ненормальный уровень pH в организме. В случае смещения уровня pH в щелочную сторону рекомендуется консультация эндокринолога. Таким образом, желание употреблять соленую пищу может быть связано с различными медицинскими состояниями, требующими внимания и консультации со специалистами, сообщает News.Ru.
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