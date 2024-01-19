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Врач Кашух выделила смертельную дозу нитритной соли для человека на уровне 71 мг на килограмм веса
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:08

Врач Кашух выделила смертельную дозу нитритной соли для человека на уровне 71 мг на килограмм веса

Врач предупреждает о потенциальном вреде для здоровья при употреблении обычной поваренной соли с добавлением нитрита натрия.

Нитритная соль используется для консервации мяса и рыбы, но переупотребление может вызвать серьезные последствия, включая отравления и смерть. Безопасная дозировка для человека составляет 0,6 мг на 1 кг веса в сутки.

Эксперты рекомендуют ограничивать употребление продуктов с нитритной солью, особенно для детей до трех лет и лиц с лишним весом или проблемами с почками. Регулярное потребление соли может также вызывать негативные последствия, такие как гипертония, проблемы с почками, и разрушение зубов и костей, сообщает NVL.

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