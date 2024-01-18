Диетолог-нутрициолог Мансурова раскрыла вопрос о влиянии соли и сахара на здоровье человека

Соль, неотъемлемый продукт в рационе питания, необходим для организма, но ее избыток может повысить риск серьезных заболеваний, таких как инфаркты, инсульты и образование камней в почках.
Сахар, также широко используемый продукт, является источником энергии, но избыток может привести к сахарному диабету, повышению давления и проблемам с зубами.
Оба продукта могут оказать негативное воздействие на здоровье, поэтому важно следить за их потреблением и придерживаться умеренности, сообщает NVL.
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