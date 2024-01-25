Авиакомпания S7 запустила крупномасштабную распродажу авиабилетов с выгодными скидками до 50%

Акция охватывает популярные направления для зимнего отдыха, включая города России, такие как Сочи, Минеральные Воды, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, а также Санкт-Петербург, Казань, Уфу и курорты Кавказа.

Покупка билетов по сниженным ценам доступна до 23:59 26 января, причем скидки применяются к вылетам с 29 января и распространяются только на билеты туда-обратно. В рамках акции предоставлены выгодные предложения для туристических маршрутов, включая рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград, а также привлекательные предложения для сибирских туристов, например, из Новосибирска в Камчатку, Хабаровск и на Сахалин.

Кроме того, S7 Airlines предлагает скидки на международные рейсы, включая прямые перелеты в города, такие как Дубай, Пекин, Бангкок, Стамбул и Анталия, сообщает Центральная Служба Новостей.