Россиянам сообщили об ответственности за разглашение зарплат коллег

Государственная инспекция труда по Нижегородской области предупредила сотрудников о возможной дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег без их согласия. Управляющий партнер адвокатского бюро "Гаевский и партнеры" Сергей Гаевский подчеркнул, что информация о заработной плате сотрудника является его персональными данными, и лица, располагающие этой информацией, не имеют права ее разглашать.

В случае нарушения данного правила работнику может быть вынесено замечание, выговор или даже увольнение, особенно если такие действия запрещены нормативным актом работодателя, а сотрудник был ознакомлен с этим документом. Нижегородские чиновники подчеркнули, что увеличение напряженности в коллективах на фоне разрыва в заработных платах делает эту проблему особенно актуальной, сообщает Газета.Ру.