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Россиянам сообщили об ответственности за разглашение зарплат коллег
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:59

Россиянам сообщили об ответственности за разглашение зарплат коллег

Государственная инспекция труда по Нижегородской области предупредила сотрудников о возможной дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег без их согласия. Управляющий партнер адвокатского бюро "Гаевский и партнеры" Сергей Гаевский подчеркнул, что информация о заработной плате сотрудника является его персональными данными, и лица, располагающие этой информацией, не имеют права ее разглашать.

В случае нарушения данного правила работнику может быть вынесено замечание, выговор или даже увольнение, особенно если такие действия запрещены нормативным актом работодателя, а сотрудник был ознакомлен с этим документом. Нижегородские чиновники подчеркнули, что увеличение напряженности в коллективах на фоне разрыва в заработных платах делает эту проблему особенно актуальной, сообщает Газета.Ру.

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