Вывоз сахара из России теперь строго регламентирован, сообщили в правительстве. Ограничения будут распространяться до 31 августа этого года, написали чиновники в официальном Телеграм-канале.
В качестве объяснений политики приводят цитату из документа: для «поддержания стабильности внутреннего продовольственного рынка». В тексте также уточнили, что ограничения относятся к тростниковому, свекловичному сахару, а также к химически чистой сахарозы.
Ограниченные объемы экспорта предусмотрены лишь для четырех стран. В их число вошли Армения (28 тысяч тонн), Белоруссия (пять тысяч тонн), Казахстан (120 тысяч тонн), Киргизия (28,5 тысяч тонн).
Источник фото: commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)
Кандидат в президенты Литвы считает НАТО агрессивным блоком
Безопасность Литвы уменьшилась после присоединения к агрессивному союзу НАТО, который нацелен на противостояние России, заявил кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус.
На Украине ломбардам и банкам запретили принимать залог в виде БПЛА
Нацбанк Украины вынесло решение, по которому банки и ломбарды не имеют права принимать в качестве залога товары с двойным предназначением, пригодные для военного использования, включая беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и радиооборудование, передает пресс-служба НБУ в пятницу.
Алла Пугачева похвалила участницу шоу «Голос» Анастасию Садковскую
Алла Пугачева оценила участницу 12-го сезона музыкального шоу "Голос" на канале "Первый" Анастасию Садковскую.
Ученые открыли ранее неизвестную генную мутацию, вызывающую рак
Прежде неизвестная науке генетическая мутация SBS40b увеличивает вероятность развития рака почки типа светлых клеток. Чаще всего эта мутация встречается у жителей Литвы и Чехии.