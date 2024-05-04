Вывоз сахара из России теперь строго регламентирован, сообщили в правительстве. Ограничения будут распространяться до 31 августа этого года, написали чиновники в официальном Телеграм-канале.

В качестве объяснений политики приводят цитату из документа: для «поддержания стабильности внутреннего продовольственного рынка». В тексте также уточнили, что ограничения относятся к тростниковому, свекловичному сахару, а также к химически чистой сахарозы.

Ограниченные объемы экспорта предусмотрены лишь для четырех стран. В их число вошли Армения (28 тысяч тонн), Белоруссия (пять тысяч тонн), Казахстан (120 тысяч тонн), Киргизия (28,5 тысяч тонн).

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