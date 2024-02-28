Член парламента Франции Жоселин Десиньи озвучил опасения по поводу импорта сахара из Украины. По словам политика, такие поставки способны подорвать устойчивость рынка Европы.

- Со второй половины 2022 года Европейский Союз отменил все таможенные пошлины и квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул он в своем обращении. - В результате он Евросоюз стал основным рынком сбыта украинского сахара.

Сообщение Десиньи дополнил словами о больших объемах производства свеклы - в 2024-2025 годах планируется рост поставок. В результате европейские и французские фермеры окажутся в невыгодном положении из-за демпинга. Политик уточнил у министра Минсельхоза страны, какие меры будут приняты для решения этой проблемы.