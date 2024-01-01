Российский теннисист Роман Сафиуллин смог обыграть соперника, тем самым обеспечив себе путь во второй круг турнира ATP 250 в Брисбене. Победу спортсмен одержал в соревновании с коллегой из США Беном Шелтоном.
Россиянин и американец столкнулись в стартовом матче. В общей сложности борьба продолжалась 2 часа 37 минут, после чего судьи подвели итог. Счет составил 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.
Следующим этапом для Сафиуллина станет матч, соперником в котором будет австралийский спортсмен Алексей Попырин. Призовой фонд соревнований в Брисбене составляет более 660 тысяч долларов.
Новогоднее поздравление Макрона превратилось в агитацию против России
В своей речи президент Франции жестко высказался о России, однако сограждане его раскритиковали.
Экс-глава МИД Австрии: Путин сдержал свое слово, обойдя экономику Германии
После прогноза Путина Россия обошла экономику Германии всего за два месяца.
Призывной возраст россиян повысили: теперь максимальная планка доходит до 30 лет
В силу вступил указ президента РФ Владимира Путина, подписанный в ноябре 2023 года.
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году
Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.