Российский теннисист Роман Сафиуллин смог обыграть соперника, тем самым обеспечив себе путь во второй круг турнира ATP 250 в Брисбене. Победу спортсмен одержал в соревновании с коллегой из США Беном Шелтоном.

Россиянин и американец столкнулись в стартовом матче. В общей сложности борьба продолжалась 2 часа 37 минут, после чего судьи подвели итог. Счет составил 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Следующим этапом для Сафиуллина станет матч, соперником в котором будет австралийский спортсмен Алексей Попырин. Призовой фонд соревнований в Брисбене составляет более 660 тысяч долларов.