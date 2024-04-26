В деревне Сухарево, недалеко от Москвы, в начале апреля был обнаружен труп пса со следами издевательств.

Все это время зоозащитники добивались возбуждения уголовного дела, однако его так и не возбудили. От трупа собаки избавились.

Ранее за псом ухаживала зоозащитница Галина Филатова.

"Зрелище было ужасное. Во рту торчала труба, в пасть ему залили какую-то горючую жидкость и подожгли, а тело было проткнуто арматурой. Он умирал жуткой смертью. Это был дружелюбный и ласковый пес", — приводит слова женщины РИА Новости.

Филатова добавила, что около трупа валялись пустые бутылки из-под алкоголя. После случившегося жительница деревни вместе с другими зоозащитниками стала искать живодеров.

В МВД России по Московской области рассказали, что сотрудники осмотрели место преступления, а тело пса отправили на исследование, чтобы установить причины смерти. Участковый попросил выкопать собаку, хотя с момента захоронения прошло уже четыре дня. Из заключения следовало, что трупное разложение было уже слишком сильным, из-за чего определить причину было невозможно.

Теперь единственная зацепка — фото мертвого пса, сделанные жительницей. Их отправили на фотоэкспертизу. Живодеров по-прежнему ищут.

Фото: Photographed by Aaandy, transferred from en.wikipedia.