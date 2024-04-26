В деревне Сухарево, недалеко от Москвы, в начале апреля был обнаружен труп пса со следами издевательств.
Все это время зоозащитники добивались возбуждения уголовного дела, однако его так и не возбудили. От трупа собаки избавились.
Ранее за псом ухаживала зоозащитница Галина Филатова.
"Зрелище было ужасное. Во рту торчала труба, в пасть ему залили какую-то горючую жидкость и подожгли, а тело было проткнуто арматурой. Он умирал жуткой смертью. Это был дружелюбный и ласковый пес", — приводит слова женщины РИА Новости.
Филатова добавила, что около трупа валялись пустые бутылки из-под алкоголя. После случившегося жительница деревни вместе с другими зоозащитниками стала искать живодеров.
В МВД России по Московской области рассказали, что сотрудники осмотрели место преступления, а тело пса отправили на исследование, чтобы установить причины смерти. Участковый попросил выкопать собаку, хотя с момента захоронения прошло уже четыре дня. Из заключения следовало, что трупное разложение было уже слишком сильным, из-за чего определить причину было невозможно.
Теперь единственная зацепка — фото мертвого пса, сделанные жительницей. Их отправили на фотоэкспертизу. Живодеров по-прежнему ищут.
Фото: Photographed by Aaandy, transferred from en.wikipedia.
Мир должен остановить эскалацию кризиса на Украине, считает глава МИД Китая Ван И
Китай делает все более сильные и однозначные заявления по поводу ситуации вокруг Украины. По мнению одной из ведущих мировых держав с самой сильной экономикой, этот кризис может подорвать стабильность во всем мире и привести к большим проблемам для всей цивилизации.
Китай сделал США внушение на счёт "красных линий"
Военное столкновение двух супердержав однозначно станет поражением для всех, поэтому весь мир следит, будут страны сотрудничать или станут конфликтовать.
Врач Белоусова: антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы
Врач Анна Белоусова прокомментировала запрет врачам выписывать антибиотики при ОРВИ.
Врач Агапкин рассказал, что зеленый кофе не помогает в похудении
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в передаче "О самом главном" опроверг миф о зелёном кофе как средстве для похудения.