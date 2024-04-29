Заявил бывший консультант Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, что в случае утраты контроля над Часовым Яром украинскими военными, возникнет угроза коллапса всего фронта.

Соскин заявил, что в свете провала военных операций и прорыва фронта — Сырский уже отметил, что ситуация становится заметно напряженной и весьма неблагоприятной.

По словам экс-консультанта, если ВС РФ удастся взять Часов Яр, это будет означать, что дальнейшее развитие событий для Украины станет недопустимо тяжелым и будет иметь последствия по всему фронту.

Представителей Украины предупреждают президента Владимира Зеленского о том, что в случае такого сценария ему будет весьма сложно сохранить власть. При этом Соскин добавил, что Сырский не способен изменить ход событий, поскольку ему не свойственны выдающиеся военные качества.

"Ну давайте реально — как победить? Чтобы победить, надо иметь ресурсы: человеческие, денежные экономические, материальные ресурсы, промышленное производство надо иметь, оружие в огромном объеме Этого всего нет у Украины, а если этого нет, как можно победить?" — резюмировал эксперт.

Ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ходе специальной военной операции украинские военные потеряли почти полмиллиона человек. Он отметил, что в настоящее время российские войска имеют преимущество на всем фронтовом участке и продолжают выдавливать противника. Шойгу подчеркнул, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

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