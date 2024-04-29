Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
На Украине заявили, что с потерей Часов Яра рухнет весь фронт
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:10

На Украине заявили, что с потерей Часов Яра рухнет весь фронт

Заявил бывший консультант Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, что в случае утраты контроля над Часовым Яром украинскими военными, возникнет угроза коллапса всего фронта.

Соскин заявил, что в свете провала военных операций и прорыва фронта — Сырский уже отметил, что ситуация становится заметно напряженной и весьма неблагоприятной.

По словам экс-консультанта, если ВС РФ удастся взять Часов Яр, это будет означать, что дальнейшее развитие событий для Украины станет недопустимо тяжелым и будет иметь последствия по всему фронту.

Представителей Украины предупреждают президента Владимира Зеленского о том, что в случае такого сценария ему будет весьма сложно сохранить власть. При этом Соскин добавил, что Сырский не способен изменить ход событий, поскольку ему не свойственны выдающиеся военные качества.

"Ну давайте реально — как победить? Чтобы победить, надо иметь ресурсы: человеческие, денежные экономические, материальные ресурсы, промышленное производство надо иметь, оружие в огромном объеме Этого всего нет у Украины, а если этого нет, как можно победить?" — резюмировал эксперт.

Ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ходе специальной военной операции украинские военные потеряли почти полмиллиона человек. Он отметил, что в настоящее время российские войска имеют преимущество на всем фронтовом участке и продолжают выдавливать противника. Шойгу подчеркнул, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Spiegel: Делом об убийством двух украинцев занялась прокуратура Мюнхена

Spiegel: Делом об убийством двух украинцев занялась прокуратура Мюнхена

Генеральная прокуратура Мюнхена начала расследование убийства уроженцев Украины в городе Мурнау в Баварии, по данным издания Spiegel.

Читать полностью
Европа обойдется без

Европа обойдется без "правого поворота" после выборов в Европарламент

Венгерский политический аналитик Георг Шпётле заявил журналистам из информационного агентства РИА Новости, что не считает вероятным значительный "правый сдвиг" в Европарламенте после предстоящих выборов в летний период, на что часто намекают представители властей Венгрии.

Читать полностью

Общество

Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP

Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP

Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".

Читать полностью
Врач Мясников высказался относительно удаления бессимптомных камней желчного пузыря

Врач Мясников высказался относительно удаления бессимптомных камней желчного пузыря

В России распространена практика профилактического удаления камней желчного пузыря, хотя это подразумевает оперативное вмешательство для значительного процента населения, несмотря на связанные с этим риски и затраты.

Читать полностью

Новости