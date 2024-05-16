Министерство юстиции предложило ввести должности для священнослужителей во всех исправительных колониях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Соответствующий законопроект уже подготовлен и представлен в правительство, сообщил исполняющий обязанности министра юстиции Константин Чуйченко.
Чиновник напомнил об инициативе введения позиции помощника начальника СИЗО по работе с верующими, на которую могут принимать священников традиционных в РФ религий, учитывая региональную специфику.
Чуйченко отметил, что Минюст не намерен ограничиваться только следственными изоляторами - уже ведётся работа, направленная на внедрение указанной должности в местах лишения свободы.
"Мы исходим из того, что это должно повысить ключевой показатель эффективности деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, а именно — уменьшение рецидивности. Очень важно то, что появятся люди, которые на основе веры будут ставить людей на праведный путь", — подчеркнул он.
Чиновник добавил, что снижение рецидивной преступности является главным показателем работы ФСИН.
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Фото: commons. wikimedia.org/Никрязанцев (Creative Commons CC0 1.0).
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