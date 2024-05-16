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Ведомости: Борис Титов может занять должность Чубайса
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:32

Ведомости: Борис Титов может занять должность Чубайса

Бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов может вновь вернуться на государственную службу. Срок его полномочий истёк почти два года назад и сейчас в администрации президента прочат экс-чиновнику новую должность, сообщают "Ведомости".

Ранее работавший бизнес-омбудсменом, Борис Титов может быть востребован на вакнсии спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ранее даннудолжность занимал покинувший нашу страну Анатолий Чубайс.

Фото: Управление по печати и информации Президента/ Creative Commons Attribution 4.0

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