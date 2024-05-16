Финская авиакомпания Finnair со 2 июня возобновляет рейсы в эстонский город Тарту, прерванные ранее из-за помех в системе GPS, сообщается в пресс-релизе перевозчика.

В сообщении говорится, что компания нашла новые решения, которые не требуют для захода на посадку в Тарту сигнала спутниковой связи.

В конце апреля Finnair прервала регулярное авиасообщение с Тарту из-за многочисленных помех в GPS, пообещав возобновить его, как только будут найдены альтернативные решения приземления самолётов в эстонском аэропорту. МИД Эстонии обвинил в неполадках "российскую гибридную атаку".

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Фото: Flickr/Клеменс Вестерс (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).