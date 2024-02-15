Глава РЖД Олег Белозеров выступил с законодательной инициативой, предложив правительству ужесточить в правилах дорожного движения (ПДД) наказание для водителей, нарушающих правила на ж/д переездах, сообщает "Коммерсантъ".
Причем наказание должно наступать для водителя в не зависимости от степени тяжести ч/п, которое повлекли его действия. Сейчас максимум что грозит нерадивому водителю, подвергающим опасности жизни людей на дороге и в поезде, — это полгода лишения прав. Белозеров предлагает лишать водителей свободы до двух лет.
По статистике РЖД, число ДТП на переездах растёт, к сожалению. Так, в 2023 году число инцидентов составило до 245 повысившись на 12% по сравнению с 2022 годом, в результате чего 54 человека погибло.
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