Рыба в России становится дороже, причем не только в свежем виде, но и в консервах - к такому выводу пришли эксперты. В период с октября прошлого года по март 2024 года примерный уровень достиг 23-25 процентов.
Такое повышение коснулось консервов из тихоокеанской сардины. Продукт из иваси стал дороже на 15 процентов, скумбрии - 10 процентов, горбуши - на семь процентов. Меньше всего поднялась в цене сайра - всего два процента.
Высокий потребительский спрос, повлиявший на повышение цен, вызван в том числе и сокращением предложений - до этого в Россию перестали ввозить морепродукты и рыбу из Норвегии.
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