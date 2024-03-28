Рыба в России становится дороже, причем не только в свежем виде, но и в консервах - к такому выводу пришли эксперты. В период с октября прошлого года по март 2024 года примерный уровень достиг 23-25 процентов.

Такое повышение коснулось консервов из тихоокеанской сардины. Продукт из иваси стал дороже на 15 процентов, скумбрии - 10 процентов, горбуши - на семь процентов. Меньше всего поднялась в цене сайра - всего два процента.

Высокий потребительский спрос, повлиявший на повышение цен, вызван в том числе и сокращением предложений - до этого в Россию перестали ввозить морепродукты и рыбу из Норвегии.