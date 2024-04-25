Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает возможность снижения уровня дипломатических отношений с США, если Вашингтон примет практические меры по конфискации ее активов.
Рябков отметил, что Палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении около 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Он добавил, что ответные меры России будут определяться в зависимости от хода дискуссии среди её противников.
Фото: flickr.com/U.S. Department of State (Creative Commons CC0 License)
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