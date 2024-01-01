Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что мировая экономика кардинально поменялась - теперь перевес в пользу России. Политик заявила об этом во время своего интервью, вспомнив выступление Путина на Петербургском экономическом форуме.
- Я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав, но при этом может обогнать Германию, - сообщила Кнайсль.
Затем политик подчеркнула, что с этого момента прошло не более двух месяцев, как Путин сдержал свое обещание. В этом рейтинге Россия обошла ФРГ, понизив планку Германии.
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