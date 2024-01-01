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Экс-глава МИД Австрии: Путин сдержал свое слово, обойдя экономику Германии
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:50

Экс-глава МИД Австрии: Путин сдержал свое слово, обойдя экономику Германии

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что мировая экономика кардинально поменялась - теперь перевес в пользу России. Политик заявила об этом во время своего интервью, вспомнив выступление Путина на Петербургском экономическом форуме.

- Я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав, но при этом может обогнать Германию, - сообщила Кнайсль.

Затем политик подчеркнула, что с этого момента прошло не более двух месяцев, как Путин сдержал свое обещание. В этом рейтинге Россия обошла ФРГ, понизив планку Германии.

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