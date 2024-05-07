Политолог, профессор РГГУ и ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ Людмила Адилова высказалась о возможных изменениях в различных сферах жизни государства: правительственный силовой блок, экономика, культура и кадровые перестановки в беседе с NewsInfo.Ru.
Она отметила, что изменения в силовом блоке будут способствовать проведению более чёткой наступательной политики. По её мнению, Россия сможет обеспечить безопасность своих приграничных городов, а жители Донбасса будут вознаграждены полной победой. Она верит, что экономический сектор тоже преобразуется благодаря использованию внутренних ресурсов и производства отечественных товаров. В области культуры Адилова подчёркивает улучшение качества продукции, создаваемой в России, и укрепление семейных ценностей. Политолог считает, что кадровые изменения приведут к появлению новых лидеров, что положительно скажется на будущем страны.
"Силовой блок будет меняться, а за ним и социальный, и экономический. Нам нужно укрепиться, и победа должна быть убедительной", сообщила Адилова.
Фото: commons.wikimedia.org/Никонико962 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Полиция Берлина разогнала пропалестинскую акцию
Группа учащихся организовала публичное выступление в поддержку Палестины на территории Свободного университета Берлина, впоследствии разогнанное правоохранительными органами, как сообщает издание Bild.
МИД ФРГ предостерегает Израиль от дальнейшей атаки на Рафах
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок еще раз выразила опасения по поводу атаки на город Рафах в Секторе Газа, призывая Израиль открыть пункты пропуска "Рафах" и "Керем-Шалом" для отправки гуманитарной помощи жителям Палестины.
Ученые обнаружили генетические факторы, защищающие долгожителей от деменции
Исследователи из Амстердамского университета обнаружили генетические факторы, защищающие долгожителей от деменции.
Онколог Романов сообщил, что выздоровление возможно даже на поздней стадии рака
Эффективность лечения рака зависит от типа заболевания и распространенности метастазов.