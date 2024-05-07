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Политолог Адилова: Россию ожидают изменения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:42

Политолог Адилова: Россию ожидают изменения

Политолог, профессор РГГУ и ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ Людмила Адилова высказалась о возможных изменениях в различных сферах жизни государства: правительственный силовой блок, экономика, культура и кадровые перестановки в беседе с NewsInfo.Ru.

Она отметила, что изменения в силовом блоке будут способствовать проведению более чёткой наступательной политики. По её мнению, Россия сможет обеспечить безопасность своих приграничных городов, а жители Донбасса будут вознаграждены полной победой. Она верит, что экономический сектор тоже преобразуется благодаря использованию внутренних ресурсов и производства отечественных товаров. В области культуры Адилова подчёркивает улучшение качества продукции, создаваемой в России, и укрепление семейных ценностей. Политолог считает, что кадровые изменения приведут к появлению новых лидеров, что положительно скажется на будущем страны.

"Силовой блок будет меняться, а за ним и социальный, и экономический. Нам нужно укрепиться, и победа должна быть убедительной", сообщила Адилова.

Фото: commons.wikimedia.org/Никонико962 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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