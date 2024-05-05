Количество жилых домов, затопленных паводком в России, уменьшилось до 4,2 тысяч. Кроме того, затоплено 6,7 тыс. дачных домов и 18 тыс. приусадебных участков. Ситуация остаётся сложной в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, но вода начинает уходить с затопленных территорий, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/J Clear (talk) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)