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Количество подтопленных паводком домов на территории России снизилось до 4,2 тыс
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:08

Количество подтопленных паводком домов на территории России снизилось до 4,2 тыс

Количество жилых домов, затопленных паводком в России, уменьшилось до 4,2 тысяч. Кроме того, затоплено 6,7 тыс. дачных домов и 18 тыс. приусадебных участков. Ситуация остаётся сложной в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, но вода начинает уходить с затопленных территорий, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/J Clear (talk) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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