Количество жилых домов, затопленных паводком в России, уменьшилось до 4,2 тысяч. Кроме того, затоплено 6,7 тыс. дачных домов и 18 тыс. приусадебных участков. Ситуация остаётся сложной в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, но вода начинает уходить с затопленных территорий, сообщает ТАСС.
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