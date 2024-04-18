В рамках программы стратегического развития вузов "Приоритет 2030" нацпроекта "Наука и университеты" Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) создал аналитическую цифровую модель комплекса оборудования непрерывной прокатки стали. Эта инновационная модель позволяет прогнозировать параметры продукции еще до запуска прокатного стана.

Разработанная модель, впервые в мире применившая аналитический подход, решает задачу рассчета режима работы оборудования и получения продукции с заданными параметрами. Это представляет собой значительный шаг вперед, учитывая, что ведущие мировые производители прокатного оборудования до сих пор используют эмпирические модели для расчетов.

Применение данной модели в реальном производстве, в частности на Челябинском металлургическом комбинате, позволит повысить качество продукции, расширить сортамент и минимизировать человеческий фактор благодаря использованию искусственного интеллекта на 90% работы.

ЮУрГУ является университетом трансформаций, фокусирующимся на развитии проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. Победа в конкурсе по программе "Приоритет 2030" подтверждает его роль в развитии науки и техники. Университет также выступает в качестве регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, объединяя потенциалы образовательных и научных организаций реального сектора для реализации нацпроекта "Наука и университеты", сообщает ТАСС.