Известно о кончине Андрея Тропилло, музыкального продюсера и звукорежиссера, который работал над треками таких советских рок-коллективов, как "Аквариум", "Кино", "Машина Времени", эту информацию распространила РИА Новости, ссылаясь на его дочь Полину Тропилло.

По ее словам, уход музыканта, вероятно, был вызван естественными причинами.

Полина сообщила, что ей перезвонили из Финляндии и сообщили о том, что его труп обнаружили в его квартире.

Она добавила, что осталась жить в Санкт-Петербурге, а отец уже два года безвыездно жил в Финляндии. "Подробности на данный момент я не могу назвать, вероятно, это естественная смерть, но я не могу сказать точно, поскольку нет аутопсии", — дополнила она.

Она также подчеркнула, что вопрос перевозки Тропилло обратно на Родину на данный момент не стоит, так как необходимо дождаться заключения о смерти и ее причинах. Андрей Тропилло, создатель лейбла "АнТроп", где записывали свои альбомы советские музыкальные группы "Машина времени", "Аквариум", "Кино", "Алиса" и многие другие, отметил свое 70-летие в марте текущего года.

Фото: www.youtube.com/Aleksei Vishnya (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)