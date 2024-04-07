Российский рынок авторефрижераторов в 2023 году пережил значительный рост на 40%, с общим объемом продаж в 8700 единиц. Этот показатель превосходит результаты предыдущего года, однако остается на 30% ниже, чем в 2021 году. Продажи включают в себя как автомобили с холодильными установками, работающими от двигателя, так и рефрижераторные полуприцепы для магистральных перевозок.

Основными факторами, влияющими на динамику рынка, стали упорядочивание цепочек поставок и стабилизация сегмента холодильных установок. Наиболее значимые изменения произошли в сегменте рефрижераторных полуприцепов, где доля российских марок выросла с 10-15% до 50%. Однако, возросший спрос и нагрузка на производство привели к увеличению сроков отгрузки готовой продукции до 3-4 месяцев у отечественных производителей.

На рынке также наблюдается увеличение поставок иранских и турецких полуприцепов помимо европейских марок через параллельный импорт. Недостаток легких коммерческих автомобилей для производства небольших рефрижераторов для городской развозки был отмечен в первом полугодии, причем большая часть произведенных рефрижераторов базировалась на отечественных марках, таких как ГАЗ, Lada, ВИС и Sollers.

Кроме того, китайские производители шасси начали появляться на рынке, хоть и в небольших объемах, но с заметной динамикой, сообщает 5колесо.